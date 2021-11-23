У Львівській області правоохоронці накрили підпільну домашню друкарню, на якій зловмисники виготовляли фальшиві сертифікати про повну вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Як стало відомо, замовниками підпільних підприємців були в основному перевізники, які прагнули забезпечити фальшивими сертифікатами про вакцинацію українських заробітчан.

За місцем проживання організатора злочинного бізнесу, де була створена підпільна друкарня, правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили печатки лікарів та закладів охорони здоров’я, вже готові фейкові свідоцтва про вакцинацію та комп’ютерна техніка.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом підробки документів та їх збуту (ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.