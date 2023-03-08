У Китаї з мозку однорічної дівчинки видалили ненародженого близнюка.

Зображення показують, що у недорозвиненого близнюка виросли верхні кінцівки та навіть пальцеподібні виступи.

Нове дослідження докладно описало незвичайний випадок ненародженого близнюка, виявленого в мозку однорічної дівчинки в Китаї. Хоча такі випадки надзвичайно рідкісні, це не вперше, коли в медичній літературі повідомляється про такий факт.

Зараз дивляться

Вважається, що подібні випадки – “плід усередині плода” – відбуваються на дуже ранніх стадіях вагітності двійнят, коли скупчення клітин, що діляться, утворене заплідненою яйцеклітиною не може належним чином відокремитися. В результаті один із ранніх ембріонів покривається іншим.

Ув’язнений у реплікаційні клітини іншого плоду, він не може розвиватися, але залишається ” живим ” завдяки кровопостачанню близнюка.

– Сполучені частини розвиваються у передній мозок плода-господаря та обволікають інший ембріон під час складання нервової пластини, – додають автори звіту.

Незрозуміло, як однорічна дівчинка відновилася після важкої операції, оскільки історія хвороби дуже коротка.

Тим не менш, були й інші подібні випадки, коли дитина одужувала. В одному дослідженні, опублікованому в 1982 році, вчені з Лондонської лікарні повідомили про плод довжиною 14 см у шеститижневої дитини, у якої збільшився розмір голови. У видаленого плоду також були помітні кінцівки, що розвиваються, голова і тіло. Повідомляється, що після операції дитина “швидко видужала”.

Випадки “плід у плоді” надзвичайно рідкісні. Найбільш надійні цифри припускають, що вони відбуваються раз на кожні 500 тис. народжень. У більшості випадків ненароджений плід знаходиться в тілі живої дитини, тому вкрай рідко можна виявити, що вона впливає на мозок.

Джерело: IFL Science.