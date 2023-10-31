На Вінниччині розпочали роботу мобільні бригади екстреної вакцинації проти гепатиту А для людей, які контактували з інфікованими особами.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що вакцинація проводиться в першу чергу для медичних працівників, потім – для родичів та близьких осіб, які мали фізичний контакт з хворими на гепатит А.

– Медики пропонуватимуть їм пройти вакцинацію, оскільки це надійний захист імунітету та можливість зупинити поширення гепатиту А через близькі контакти, – каже Ігор Кузін.

Вакцинуватися варто, щоб запобігти подальшому поширенню хвороби. Зазвичай щеплення проводять протягом перших двох тижнів після контакту з інфікованою особою.

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Ігор Кузін розповів, що до Вінницької області доставлено більше двох тисяч доз вакцини проти гепатиту А.

Станом на 31 жовтня, на Вінниччині госпіталізовано 144 особи. 32 дорослих та 10 дітей вже виписали з медзакладів.