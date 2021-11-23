У реанімації бердянської лікарні від ботулізму помер чоловік. Його дружина досі перебуває у лікувальному закладі.

Перед захворюванням пара вживала в’яленого ляща чи плітку. Рибу було придбано на центральному ринку.

У зв’язку з нещасним випадком у місті почалися перевірки всіх точок, де продають рибу.

Причиною ботулізму є ботулотоксини, які накопичуються у продуктах харчування. Найчастіше вони зберігаються у м’ясних, рибних, рідше овочевих консервах кустарного виробництва.

Потенційно небезпечними є всі консервовані продукти, які неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувалися або зберігалися неналежним чином.

Наявність ботулотоксинів не можна визначити за кольором чи структурою продукту. Вони не надають специфічного запаху консервам.

Часто ботулізм виникає через вживання домашніх копчених ковбас чи риби.

Щоб уберегти себе від ботулізму, не вживайте:

м’ясні чи грибні консерви

в’ялену, солону, копчену рибу

будь-які консерви, якщо вони зберігалися чи транспортувалися неправильно

якщо сумніваєтеся в якості продукту.

Перші характерні для ботулізму симптоми – порушення зору, сухість у роті, запаморочення, нудота, блювання, здуття живота, запор, підвищена стомлюваність. Зазвичай вони проявляються через 12-24 години після вживання зараженої їжі. Проте буває, що симптоми проявляються вже за дві години.

Це захворювання небезпечне для життя, тому відразу потрібно звертатися до лікаря. Госпіталізація при ботулізмі є обов’язковою.