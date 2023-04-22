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Боєць зупинив ворожу кулю зубами, два втратив, але зберіг життя

22 Квітня 2023, 10:24
Валентина Андрейко журналістка
медики
Джерело: Depositphotos

Завдяки волонтерці Оксані Корчинській ця неймовірна історія порятунку  стала відома всім. Жінка виклала на своїй сторінці у соціальній мережі рентгенівський знімок голови пораненого бійця.

Зображене там шокувало навіть бувалих фронтових хірургів.  На знімку можна розгледіти кулю, яка застрягла в щелепі, вибивши два зуби.

Оксана –  народна депутатка восьмого скликання, громадська діячка зараз працює волонтером безпосередньо поряд з передовою в стабілізаційному пункті. В той день привезли дев’ятьох поранених.

Лікарі, звісно, у першу чергу почали оглядати важких. А цей боєць мав легке поранення, зразу не встановили, яке саме.

рентгенівський знімок

На щоці була помітна невелика рана. Сказав, щось сильно вдарило в щоку. Підганяв медиків, швидше дивіться, що там, та відпускайте назад на позицію. Може б так і сталося, якби не зробили рентген.

Побачивши, що куля вибила зуби і застрягла в щелепі, боєць найбільше переживав, що доведеться тепер їхати до стоматолога.

– Ну, так собі імплант.  Життя і дива нашого прифронтового стабпункту…  – написала Оксана про неймовірний випадок порятунку бійця.

У коментаряхдо посту хлопця вітали з другим днем народження і переконували, що за право поставити йому нові зуби замість втрачених мусять боротися всі стоматологи світу.

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Джерело і фото: Оксана Корчинська

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Війна в Україні Передова порятунок
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