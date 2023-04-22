Завдяки волонтерці Оксані Корчинській ця неймовірна історія порятунку стала відома всім. Жінка виклала на своїй сторінці у соціальній мережі рентгенівський знімок голови пораненого бійця.

Зображене там шокувало навіть бувалих фронтових хірургів. На знімку можна розгледіти кулю, яка застрягла в щелепі, вибивши два зуби.

Оксана – народна депутатка восьмого скликання, громадська діячка зараз працює волонтером безпосередньо поряд з передовою в стабілізаційному пункті. В той день привезли дев’ятьох поранених.

Лікарі, звісно, у першу чергу почали оглядати важких. А цей боєць мав легке поранення, зразу не встановили, яке саме.

На щоці була помітна невелика рана. Сказав, щось сильно вдарило в щоку. Підганяв медиків, швидше дивіться, що там, та відпускайте назад на позицію. Може б так і сталося, якби не зробили рентген.

Побачивши, що куля вибила зуби і застрягла в щелепі, боєць найбільше переживав, що доведеться тепер їхати до стоматолога.

– Ну, так собі імплант. Життя і дива нашого прифронтового стабпункту… – написала Оксана про неймовірний випадок порятунку бійця.

У коментаряхдо посту хлопця вітали з другим днем народження і переконували, що за право поставити йому нові зуби замість втрачених мусять боротися всі стоматологи світу.

Джерело і фото: Оксана Корчинська