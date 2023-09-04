Фахівці Національного реабілітаційного Центру Незламні за допомогою протезів поставили на ноги 63-річну Олену Мякіну з Донеччини, яка отримала важке осколкове поранення в шийку стегна під час ворожого обстрілу.

Про це повідомили співробітники Першого медоб’єднання Львова, до складу якого входить Центр.

– Олена – родом із шахтарського Торецька з населенням понад 40 тис. осіб. Більш ніж за дев’ять років війни місто перетворилося на руїни та згарища. Обстріли ледь не щодня, немає газу, світла та води, – йдеться в повідомленні.

Однак частина містян усе ще відмовляється покидати свої домівки. До поранення продовжувала жити й працювати в Торецьку й Олена – з чоловіком і сином.

Під обстріл жінка потрапила в липні цього року на своєму робочому місці. Вона працювала продавчинею в продуктовому магазині. Коли поруч прилетів перший російський снаряд, Олена вибігла з приміщення. Другий боєприпас влучив просто в магазин.

Колега, яка не покинула будівлю, загинула, а сама Олена дістала множинні осколкові поранення. Один з осколків роздробив шийку стегна. Олена закрила голову руками і кричала: “Боже, я так хочу жити!”. А снаряди летіли ще й ще.

Врятували жінку працівники ДСНС. Вони евакуювали поранену до Костянтинівки, де їй надали першу допомогу. Звістка про те, що з нею сталося, вбила її чоловіка. Його серце не витримало.

– Війна забрала в мене все: дім, сім’ю, роботу. В один момент я втратила все, – зі сльозами на очах каже Олена.

Через поранення вона навіть не змогла попрощатися з чоловіком. Її ж продовжили рятувати вже дніпровські медики. Вони витягли осколок, стабілізували стан і відправили на подальше лікування до Львова.

– Пацієнтка поступила з вогнепальним переломом шийки стегна, вогнепальною раною сідниці та пахової ділянки. Стан складний, проте контрольований, – розповів лікар-травматолог Центру Володимир Вовчко.

Медики прооперували жінку: провели тотальне цементне ендопротезування кульшового суглоба, тобто замінили його на протез. Таким чином фахівцям вдалося зберегти функцію кінцівки.

Наразі пацієнтка відновлюється після операції та вже робить перші кроки.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова