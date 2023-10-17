Майже в кожній лікарні Запоріжжя були виявлені порушення під час перевірок, які провели представники МОЗ і НЗСУ.

Про повідомив голова Запорізької обласної військово-лікарської адміністрації (ЗОВА) Юрій Малашко.

Моніторинг показав, що майже всі медзаклади не дотримувалися порядку укладання договорів, неправильно вели табель та пропонували військовослужбовцям оплатити послуги чи лікарські засоби, які мали надаватися безоплатно.

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Фінансові порушення зафіксовано у трьох лікарнях Запоріжжя та регіональному протипухлінному центрі, де було неправомірно витрачено 36 тис. грн.

Юрій Малашко зазначив, що така ситуація неприпустима, особливо для їхнього регіону.

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації та представники Запорізької міської ради взяли роботу цих закладів під особистий контроль.

Джерело: голова ЗОВА Юрій Малашко