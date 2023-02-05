Військові медики видалили з тіла пораненого бійця бойової частини бронебійного снаряду типу ВОГ.

При огляді лікарем-хірургом, у пораненого було виявлено бойову частину боєприпасу, яка пропалила великий масив шкіри пацієнта.

Хірург прийняв негайне рішення про оперативне втручання.

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За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам.

Найближчим часом бійця евакуюють для подальшої реабілітації та одужання. Це вже не перший випадок, коли медики вилучають боєприпас, що не розірвався, з тіла військових.

9 січня операційній окрім бригади хірургів і анестезіологів були присутні два сапери, які страхували медиків. Причина та ж – операція з видалення з тіла військовослужбовця гранати ВОГ, яка потрапила в область серця солдата, але не розірвалася. Це стало дивом для всіх присутніх, а для самого пацієнта – щастям.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

Фото: Командування Медичних сил ЗСУ