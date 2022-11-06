Девід Агілар народився із синдромом Поланда, захворюванням, що перешкоджало формуванню правої руки та грудних м’язів.

– Мене цькували у школі. Люди казали, що це не моя вина, а моєї матері. Або просили мене зловити м’яч правою рукою. Дурні коментарі, які зараз би мене не зачепили, тоді зачіпали сильно, – згадує Девід.

У дитинстві він багато грав із Lego. Батьки зрозуміли, що це чудовий спосіб покращити спритність, і він продовжував будувати літаки та автомобілі, а пізніше зробив гітару.

Він був одержимий відеороликами в Інтернеті про Lego і про те, як використовувати його для створення таких речей, як пістолети, що стріляють гумками. Коли Девіду було дев’ять, він склав свій перший протез руки з Lego Technic.

Зараз дивляться

– Коли мені було 17, я зробив ще один протез, який я назвав MK-1, який мав пальці, мотор і датчик тиску. Він мав рухливий ліктьовий суглоб і захоплення, яким можна було піднімати предмети.

З того часу Девід зробив кілька нових версій. Остання модель, MK-V, поки що найпросунутіша і зручна. Вона має блок управління, який може відправляти і отримувати команди від датчиків на руці до двигунів за допомогою кабелів, які скорочуються, як м’язи.

– Я назвав свій протез MK на честь супергероя з коміксів Залізна людина та її обладунків MK. Мої витвори дуже сильні та міцні. Я хотів перевірити, наскільки легко зламати протеза, тож я почав бити їм об стіну — у результаті пошкодилася стіна.

Про твори Девіда зняли відео, і воно стало вірусним. У 23 роки він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як перша людина, яка побудувала свій повністю функціонуючий протез руки з кубиків Lego.

Він зрозумів, що багато людей не мають коштів на купівлю протезу, тому його мета — спробувати зробити деякі з них доступнішими. Девід Агілар вивчає біоінженерію, і завдяки навчанню сподівається допомогти більшій кількості людей.