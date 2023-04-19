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Будуть більш якісними: McDonald’s змінює рецепти бургерів

19 Квітня 2023, 16:45
Валентина Андрейко журналістка
фаст фуд холестерин
Джерело: Pixabay

На сайті McDonald’s з’явилася інформація, що компанія вносить зміни в рецептуру сандвічів, це стосується і популярного Біг-Маку.

Поціновувачів цього фастфуду одразу заспокоюють: зміни незначні. Просто відтепер булочки стануть більш пухкими, а котлети – більш соковитими.

Нова рецептура передбачає додавання цибулі у м’ясний фарш безпосередньо перед обсмажуванням котлет, а також і збільшення у Біг-Маку кількості соусу.

Бургери, приготовані за новою рецептурою і з дещо зміненою технологією, вже спробували відвідувачі ресторанів McDonald’s в Австралії, Канаді, Бельгії та на заході США.

Наступного року вони з’являться у фірмових закладах на всій території Штатів. Причому ціна нових сандвічів не зазнає змін.

Коли такими бургерами зможуть поласували українські споживачі, наразі не відомо.

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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
McDonald’s Рецепт фастфуд
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