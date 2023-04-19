На сайті McDonald’s з’явилася інформація, що компанія вносить зміни в рецептуру сандвічів, це стосується і популярного Біг-Маку.

Поціновувачів цього фастфуду одразу заспокоюють: зміни незначні. Просто відтепер булочки стануть більш пухкими, а котлети – більш соковитими.

Нова рецептура передбачає додавання цибулі у м’ясний фарш безпосередньо перед обсмажуванням котлет, а також і збільшення у Біг-Маку кількості соусу.

Бургери, приготовані за новою рецептурою і з дещо зміненою технологією, вже спробували відвідувачі ресторанів McDonald’s в Австралії, Канаді, Бельгії та на заході США.

Наступного року вони з’являться у фірмових закладах на всій території Штатів. Причому ціна нових сандвічів не зазнає змін.

Коли такими бургерами зможуть поласували українські споживачі, наразі не відомо.