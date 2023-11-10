У Львові 7 листопада жителі врятували жінку, яка перебувала у стані клінічної смерті.
Перехожі помітили, як жінка раптово впала на тротуарі. Люди швидко підбігли до неї та викликали швидку допомогу.
Симптоми клінічної смерті
Стан хворої був критичним: зіниці не реагували на світло, вона не відповідала на жодні запитання.
Бригада медиків встановила, що у пацієнтки стан клінічної смерті.
– Коли ми хвору підключили до моніторингу, то побачили на дефібриляторі залишкові поодинокі комплекси і відразу розпочали реанімаційні заходи, – розповідає лікар з медицини невідкладних станів львівської підстанції №1 Микита Дочук.
Понад годину лікарі боролися за життя жінки. Їм вдалося спочатку відновити серцебиття, потім підвищити тиск та відновити дихання.
Інфаркт
Подальші обстеження показали, що у пацієнтки, імовірно, інфаркт.
Зараз жінка в Львівській обласній лікарні в реанімаційному відділенні.
Фото: МОЗ