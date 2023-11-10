У Львові 7 листопада жителі врятували жінку, яка перебувала у стані клінічної смерті.

Перехожі помітили, як жінка раптово впала на тротуарі. Люди швидко підбігли до неї та викликали швидку допомогу.

Симптоми клінічної смерті

Стан хворої був критичним: зіниці не реагували на світло, вона не відповідала на жодні запитання.

Зараз дивляться

Бригада медиків встановила, що у пацієнтки стан клінічної смерті.

– Коли ми хвору підключили до моніторингу, то побачили на дефібриляторі залишкові поодинокі комплекси і відразу розпочали реанімаційні заходи, – розповідає лікар з медицини невідкладних станів львівської підстанції №1 Микита Дочук.

Понад годину лікарі боролися за життя жінки. Їм вдалося спочатку відновити серцебиття, потім підвищити тиск та відновити дихання.

Інфаркт

Подальші обстеження показали, що у пацієнтки, імовірно, інфаркт.

Зараз жінка в Львівській обласній лікарні в реанімаційному відділенні.

Фото: МОЗ