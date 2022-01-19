В Іспанії помер чоловік, який був найстарішою людиною у світі.

Як повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса, на 112-му році життя не стало Сатурніно де ла Фуенте Гарсії.

– Сатурніно де ла Фуенте Гарсія помер у себе вдома, йому було 112 років та 341 день, – йдеться в повідомленні.

Чоловік як довгожитель потрапив до Книги рекордів Гіннеса 10 вересня 2021 року, тоді йому було 112 років та 211 днів.

Сатурніно де ла Фуенте Гарсія народився у Леоні 11 лютого 1909 року. Його особливістю було те, що він мав невеликий зріст – 150 см.

Через це його не призвали до армії в роки громадянської війни в Іспанії (1936-1939).

Він розпочав власну взуттєву справу, у вільний час грав у футбол.

Щоб жити якомога довше, треба дбати про своє здоров’я. На це впливає харчування, фізична активність, повсякденні звички, а також психоемоційний стан.

Джерело: Guinness World Records

Фото: Leonoticias Diariodigital (скрін)