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Було 112 років. В Іспанії померла найстаріша людина у світі

19 Січня 2022, 11:26
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Було 112 років. В Іспанії померла найстаріша людина у світі

В Іспанії помер чоловік, який був найстарішою людиною у світі.

Як повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса, на 112-му році життя не стало Сатурніно де ла Фуенте Гарсії.

– Сатурніно де ла Фуенте Гарсія помер у себе вдома, йому було 112 років та 341 день, – йдеться в повідомленні.

Чоловік як довгожитель потрапив до Книги рекордів Гіннеса 10 вересня 2021 року, тоді йому було 112 років та 211 днів.

Сатурніно де ла Фуенте Гарсія народився у Леоні 11 лютого 1909 року. Його особливістю було те, що він мав невеликий зріст – 150 см.

@guinnessworldrecordsOldest living person (male) – Saturnino de la Fuente García ???????? 112 years and 211 days♬ Amazing Moment (30s) – Danilo Stankovic

Через це його не призвали до армії в роки громадянської війни в Іспанії (1936-1939).

Він розпочав власну взуттєву справу, у вільний час грав у футбол.

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Щоб жити якомога довше, треба дбати про своє здоров’я. На це впливає харчування, фізична активність, повсякденні звички, а також психоемоційний стан.

Джерело: Guinness World Records

Фото: Leonoticias Diariodigital (скрін)

Теги
Іспанія , Довголіття , Книга рекордів Гіннеса
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