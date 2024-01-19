Щелепно-лицеві хірурги Центру дитячої медицини львівської лікарні Охматдит прооперували 5-річного хлопчика, у якого була надзвичайно велика розщілина м’якого і твердого піднебіння та губи.

Чому другу операцію не зробили вчасно

Операція видалася складною, бо малюк уперше був прооперований у три місяці, але наступна планова операція так і не відбулася. Спочатку – пандемія, потім не могли знайти фахівців, які б взялися відновлювати дефект, далі – війна…

І от нарешті мама знайшла відповідних фахівців аж у Львові. Із Сум приїхали у Львівську дитячу лікарню Охматдит. Батько хлопчика з 2014 року брав участь у АТО. А від 22 лютого 2022 року продовжує боронити незалежність України.

Зараз дивляться

– Треба було ухвалювати негайне рішення та обирати оптимальний метод лікування, оскільки вже змінилося положення щелеп, – розказує щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

Попри всі переживання і сумніви, операція пройшла успішно.

Після неї у 5-річного Олексійка налагодилося дихання, мовлення, ковтання. До цього хлопчику було дуже важко розмовляти, їсти та пити через неправильний прикус.

Буде під опікою лікарів до 18 років

– Ми будемо спостерігати за Олексієм до 18 років, зокрема за розвитком верхньої щелепи, – зазначив щелепно-лицевий хірург Роман Огоновський.

За потреби львівські хірурги обов’язково втрутяться.

Наголосимо, що розщілини губи та піднебіння доволі поширена вада. Здебільшого вперше немовляті оперують губу у 2-3 місяці, а піднебіння до 1 рочку.

Львівські лікарі у Центрі дитячої медицини лікарні Охматдит завжди обирають найефективнішу та найкращу схему лікування.

Джерело і фото: Львівська лікарня Охматдит