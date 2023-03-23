Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували 59-річного чоловіка з Донецької області з важкою пухлиною головного мозку.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник клініки Сергій Риженко.

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– У клініку Олександра доставили ледь живого, з порушенням мови і координації рухів, – пише Риженко.

За його словами, пацієнта оперував професор Андрій Сірко за допомогою нового мікроскопа з високою роздільною здатністю Leica M530.

– Олександр отримав надію на подальше життя і можливість бачити посмішки онуків, – зазначає Сергій Риженко.

За його словами, такі ситуації щодня змушують медиків клініки робити неможливе. Лікарня Мечникова стала центром з полегшення людських страждань, констатує директор клініки.

Джерело: Сергій Риженко