Експерти заявили, що вакцинацію бустерною дозою можна проводити будь-якою вакциною, що зареєстрована в Україні. Вибір має залежати від того, яка з вакцин використовувалася для перших двох доз.

– Некоректно стверджувати, що робити бустер можна тільки Pfizer чи Moderna, – повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій. – Є рекомендація НТГЕІ та рішення оперативного штабу з реагування на ситуації щодо поширення інфекційних хвороб, про те, що будь-яка з вакцин, що є в Україні, може бути використана для бустерної дози. Але є деякі нюанси, які потрібно враховувати при так званих змішаних схемах.

Бустерне щеплення може бути проведене тією самою вакциною, що і перші два. Наприклад, після двох доз CoronaVac можна використовувати і CoronaVac, і вакцини Pfizer, AstraZeneca або Moderna.

При цьому після основної вакцинації Pfizer і Moderna можна використовувати як бустер ці самі вакцини або AstraZeneca, але не CoronaVac.

Після AstraZeneca підійде вона ж, або Pfizer чи Moderna, залежно від того, що є в наявності.

Такі рекомендації ухвалено ВООЗ на підставі досліджень. Їх було ухвалено та затверджено також в Україні.

Завідувач лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології ДУ Інститут мікробіології та імунології імені Мечникова НАМН України Артур Мартинов вважає, що в Україні формально доступні три вакцини: Pfizer, Moderna та CoronaVac.

– Є думки, що вакцини Pfizer і Moderna можуть спричинити побічні ефекти, хоча титр антитіл від них дещо вищий, – стверджує Артур Мартинов.

Вакцина CoronaVac зроблена за класичною технологією: інактивація живого вірусу. Вона не така агресивна, як мРНК-вакцини, має менше побічних ефектів та трохи нижчу ефективність.

– Жодна вакцина не захищає від зараження, жодна вакцина не захищає від прояву хвороби. Але всі вони, і навіть CoronaVac, захищають від смерті, – підкреслює науковець. – Але якщо у людини є якісь патології, тромбози, або аутоімунні процеси, то я рекомендував би все-таки CoronaVac.

Та бажано бустерне щеплення робити все ж таки тією вакциною, що й основне. Ви вже знаєте, як організм зреагує на препарат. Бустерна доза піднімає титр антитіл вище, ніж перші дози.

Та чомусь вважають, що при бустері краще колоти Pfizer чи Moderna.

– Немає жодних даних, які про це свідчили б, – продовжив Мартинов. – Навпаки, китайська вакцина містить усі антигени, зокрема консервативні, які не мутують. Вони як були в уханському штамі, так і залишилися й досі. І вакцина CoronaVac захищатиме від усіх штамів. Можливо, трохи менше буде антитіл, але вони будуть від усього.

Навіть від Омікрона. Бо формально, що б вам не вкололи, ви все одно можете захворіти, але точно не помрете. Будь-яка вакцина захищає лише від смерті.

Після вакцинації ймовірність захворіти буде нижчою, але вона залишається. Бустерна доза до нуля знижує ризик смертності, стверджує експерт. Вакцинуватися потрібно, бустер робити потрібно. Він нагадує, що коронавірус іще існує, і потрібно виробляти проти нього антитіла.