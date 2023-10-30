Сьогодні, 30 жовтня, о 08:30 ранку медики зафіксували смерть 25-річного співробітника Нової пошти під Харковом, по терміналу якої 21 жовтня двома ракетами вдарили війська РФ. Про це заявив в.о. генерального директора медустанови Костянтин Лобойко.

– Цей хлопець був одним із найважчих з усіх, хто отримав поранення. У нього були пошкодження майже всіх органів. За його життя ми боролися з першої хвилини, як він надійшов, – зазначив медик.

За його словами, під час госпіталізації молодий чоловік був у вкрай важкому стані, навіть попри те, що первинну легенево-серцеву реанімацію почали проводити на догоспітальному етапі.

Зараз дивляться

– На жаль, впоратися нам не вдалося. Там були значні ушкодження і велика втрата крові. Вважайте, у стані шоку він перебував увесь цей час, – сказав Лобойко.

За словами лікаря, станом на 30 жовтня в лікарні перебувають 11 із 16 поранених, із них 30-річний чоловік досі залишається в реанімації, ще дев’ятеро – в хірургічному відділенні, усі в стабільному стані. Одного пацієнта переведено з реанімації до нейрохірургічного відділення.

– У нього було уламкове поранення черепа з пошкодженням головного мозку, нейрологічний дефіцит у хлопця залишається, але він потихеньку відновлюється. Він у контакті. Дихає самостійно, здатний сам ковтати їжу, – розповів Костянтин Лобойко.

Нагадаємо, що ввечері 21 жовтня російські війська двома ракетами вдарили по терміналу Нової пошти в Коротичі. Унаслідок атаки відомо про загибель шістьох працівників і поранення ще 17 станом на вечір 22 жовтня.

Фото: ДСНС