Відновлення Всеукраїнського реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю у Лютіжі – важливий крок у покращенні медичної і соціальної допомоги громадянам, які потребують реабілітаціїі в умовах конфлікту та бойових дій.

– Після деокупації Київщини ми активно розпочали відбудову медзакладів. Робимо це як силами держави, так і за активної участі міжнародних донорів, – повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко на відкритті відновленого закладу.

Ремонт Всеукраїнського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю тривав близько 10 місяців. Відновлено головний корпус, де було пошкоджено дах і знищено одну зі стін. У кількох корпусах замінили вікна, виконали поточні ремонти внутрішніх приміщень.

На базі центру працюють терапевти, ортопеди, невропатологи, психотерапевти, психологи, фізіотерапевти та педіатри. Сьогодні якісну медичну допомогу можуть безоплатно отримувати 136 осіб.

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Спектр послуг чималий: локомоторна терапія, вертикалізація, лікувальні масажі, різні види фізіотерапії, лікувальна фізкультура, реабілітація у воді. У перспективі реабілітацію тут проходитимуть і військові.

Загалом на сьогодні вже відновлено повністю або частково понад 100 об’єктів охорони здоров’я області. Роботи здійснюються за новими підходами, щоб заклади були якомога сучаснішими та доступними для всіх груп населення.