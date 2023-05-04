Фахівці столичного Інституту ортопедії і травматології НАМН України буквально поставили на ноги сержанта батальйону Нацгвардії Донбас Ігоря Метлушана, який 13 жовтня 2022 року потрапив під обстріл Ураганів. Шансів вижити після отриманих поранень у нього практично не було…

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

– 23 поранення, уламки перебили кістки і судини на обох руках і ногах, кров витікає всюди, надати допомогу було нікому, аптечка залишилася в машині, – пише Юрій.

За його словами, українські лікарі Інституту ортопедії зробили неможливе, домігшись надзвичайних успіхів у лікуванні захисника.

Юрій Бутусов пише, що найбільше дивує феноменальна сила духу Ігоря. Сім місяців він був прикутий до ліжка, весь у гіпсі та металевих спицях у руках і ногах.

Сам Ігор весь час шкодує, що без нього, головного сержанта роти, його побратимам важко воювати, і мріє скоріше повернутися до строю.

– А у квітні у героя народився первісток, якого назвали на честь американського спецпризначенця Маркуса Латрелла, єдиного, хто вижив під час знаменитого рейду в Афганістані, відомого за фільмом “Той, хто вижив”, – розповідає Юрій.

За його словами, Ігор зробив неможливе – він пішов. На відео – перші кроки героя, який подолав смерть.

Джерело: Юрій Бутусов