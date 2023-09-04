У Чернівецькому обласному кардіоцентрі врятували 66-річного чоловіка, який перебував у стані клінічної смерті.

31 серпня, наприкінці робочого дня, бригада швидкої медичної допомоги з міста Новоселиці призвезла до Чернівців чоловіка у стані клінічної смерті та без свідомості. Пацієнтові стало зле вдома, близькі викликали швидку, і його терміново госпіталізували до Новоселької лікарні. Лікарі діагностували початкову клінічну смерть та підозру на гострий інфаркт міокарда.

– Пацієнт поступив до нас у стані повної клінічної смерті та без свідомості. Щоб відновити його серце, провели 15 дефібриляцій, і, дивом, серце запрацювало, хоча свідомість ще не повернулася, – коментує подію завідувач відділення інтенсивної терапії кардіоцентру Дмитро Онофрейчук.

Медична команда не втрачала часу та провела коронарографію у безсвідомого пацієнта. Дослідження показало перекриття судини передньої стінки серця тромбом. Лікарям вдалося видалити тромб та встановити стент, що допомогло відновити кровообіг та нормалізувати стан пацієнта.

За словами завідувача відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії кардіоцентру Віталія Ольховика, цей випадок є другим у його практиці, коли стентування проводили у безсвідомому стані для порятунку життя пацієнта.

Дякуючи спільним професійним діям фахівців обласного кардіоцентру, життя чоловіка було врятовано. Родичі пацієнта, які вже готувалися до найгіршого, тепер можуть радіти його стану. Наразі чоловік перебуває у реанімації, але вже повністю свідомий і в гарному настрої, оскільки він отримав другий шанс на життя.

Джерело і фото: ОКНП Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр