Сьогодні, 12 квітня, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав новий корпус, який відкрили напередодні у львівському Національному реабілітаційному центрі Незламні.

Очільник МОЗ зазначив, що вражений, наскільки швидко та інноваційно у Львові створили всі можливості для комплексної реабілітації українців.

– Я вражений тим, що побачив. Думаю, що сьогодні Unbroken ставить планку, до якої маємо рухатися ми всі, розглядаючи розвиток мережі реабілітаційних відділень і центрів в Україні, – зазначив міністр.

Ляшко повідомив, що на сьогодні система охорони здоров’я України вийшла на рівень 8 тис. реабілітаційних сеансів на день, хоча ще минулого року цей показник ледь дотягував до 3 тис.

Нагадаємо, Національний реабілітаційний центр Незламні у Львові оснащений найсучаснішим обладнанням для лікування, реабілітації та відновлення, де щорічно отримувати допомогу зможуть 10 тис. українців.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова