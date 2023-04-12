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Був вражений побаченим. Ляшко відвідав у Львові новий корпус Центру реабілітації Незламні

12 Квітня 2023, 12:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Незламні Ляшко

Сьогодні, 12 квітня, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав новий корпус, який відкрили напередодні у львівському Національному реабілітаційному центрі Незламні.

Очільник МОЗ зазначив, що вражений, наскільки швидко та інноваційно у Львові створили всі можливості для комплексної реабілітації українців.

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– Я вражений тим, що побачив. Думаю, що сьогодні Unbroken ставить планку, до якої маємо рухатися ми всі, розглядаючи розвиток мережі реабілітаційних відділень і центрів в Україні, – зазначив міністр.

Ляшко повідомив, що на сьогодні система охорони здоров’я України вийшла на рівень 8 тис. реабілітаційних сеансів на день, хоча ще минулого року цей показник ледь дотягував до 3 тис.

Нагадаємо, Національний реабілітаційний центр Незламні у Львові оснащений найсучаснішим обладнанням для лікування, реабілітації та відновлення, де щорічно отримувати допомогу зможуть 10 тис. українців.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Теги
Війна в Україні Віктор Ляшко Львів реабілітація
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