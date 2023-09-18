Молодий лікар із Черкас врятував обидві ноги 38-річному захиснику Андрію Іванюку, який отримав важке поранення в боях під Гуляйполем. Воїн був за крок від ампутації. Після відновлення він має намір знову повернутися в стрій.

– Андрій родом з Івано-Франківської області. До війни був тренером із джиу-джитсу. Перший раз пішов воювати ще 2015 року. А вдруге – від самого початку повномасштабної війни, – йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ.

Минулої осені, в Гуляйполі, внаслідок потрапляння міни в окоп він ледь не залишився без ніг.

Зараз дивляться

– Міна прилетіла нам в окоп. Нас було двоє. Я вижив, а командир залишився там…, – згадує Андрій.

Близько трьох днів його лікували в Запоріжжі, але місцеві лікарі були не готові братися за такий складний випадок. Допомогти чоловікові зумів молодий хірург у Черкасах, де поранений пролежав півтора місяця. Весь цей час його підтримувала дружина Тетяна.

Андрій вважає, що йому пощастило, адже стан був надважкий: ліва стопа пробита осколком наскрізь, відкритий перелом правої гомілки, розбите ліве коліно.

– Молодий лікар, який оперує лише рік, врятував мене. Він зробив дві операції, повторну через день. Тривали вони по шість годин, перші – навіть більше. Після цього прийняли рішення: не ампутувати – будемо битися! Дев’ять операцій із чищення було всього. По дві на тиждень, – розповідає воїн.

Далі були довгі тижні лікування і щоденні болісні процедури. За словами Андрія, щойно чув, що їде візок із перев’язкою, настрій одразу падав, не хотілося нічого. Але відчаю не було, був лише біль.

Дружина Андрія каже, що українські медики – справжні професіонали, адже вони вчаться дуже швидко і справді допомагають. За словами жінки, все лікування їм обійшлося абсолютно безплатно, а це – 14 операцій і 12 переливань крові.

Зараз Андрій проходить реабілітацію в одному з медзакладів Івано-Франківської області. Він активно займається фізичним терапевтом і розробляє м’язи.

Лікарі зазначають, що прогрес у реабілітації Андрія – колосальний. Завдяки бажанню та волі за останні три місяці боєць швидко відновився і може переносити більше фізичних навантажень, ніж раніше.

Права нога ще до кінця не зажила, тому на повноцінну реабілітацію потрібен певний час. Однак уже зараз Андрій говорить про повернення в стрій.

Фото: МОЗ