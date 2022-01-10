У Львові лікарі провели надскладну операцію на мозку 9-річній дівчинці. Вони здійснили трепанацію черепа і видалили доволі велику частину кістки.

Про це повідомили у Першому територіальному об’єднанні Львова. Хвороба у дівчинки почалася зі звичайної застуди. Спершу батьки лікували її вдома, але нежить не проходив і невдовзі у дівчинки виникло запалення слизової оболонки приносових пазух.

9-річна Аня лікувалася в амбулаторних умовах близько місяця, але це також не допомогло. Тому дівчинка у важкому стані потрапила до дитячої міської лікарні. У неї була висока температура, головний біль, частково не працювали рука та нога.

Обстеження на МРТ показало, що у головному мозку є гній. Лікарі поставили їй діагноз – субдуральна емпієма над лівою півкулею головного мозку. Спеціалісти ЛОР-відділення швидко звільнили пазухи від гнійного вмісту, але позитивний ефект тримається недовго. Потім дівчинка потрапила у реанімацію із судомами, тому лікарі вирішили терміново робити операцію.

Маленькій пацієнтці видалили досить велику частину кістки черепа та забрали зайву рідину. Далі кістку потрібно було повернути на місце, але це було неможливо: нагноєння спричинило набряк мозку дитини, тож треба було почекати, доки він зійде.

На цей час, аби зберегти кістку у стерильних умовах, хірурги розмістили її у передній черевній стінці дівчинки, попередньо сформувавши там кишеньку.

Як тільки набряк у дівчинки спав, хірурги реімплантували кістку на місце і виконали пластику твердої мозкової оболонки. Перша операція тривала чотири години, друга – приблизно 2,5 години.

Дитина місяць провела у лікарні й напередодні Різдва її виписали додому. Обидві операції пройшли успішно, у дівчинки нема жодних неврологічних ускладнень.

Фото: 1 ТМО м. Львова