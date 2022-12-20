Навколо вибухають снаряди, а вони й на секунду не зупиняють свою роботу. Бо ця секунда може коштувати життя захисника, який щойно потрапив до них на стіл.

Медики Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова разом з колегами з інших бригад намагаються швидко стабілізувати бійця. У нього осколкові поранення. Дорогою він втратив чимало крові, але при свідомості.

Зараз дивляться

– Коли приходить новий пацієнт, то ви маєте дізнатися звідки і хто він. Прізвище, імя, по-батькові і яка бригада

Разом з побратимами цей боєць потрапив під артилерійський обстріл. Вороже залізяччя пошматувало йому ліву частину тіла.

Тож медики за короткий час намагаються дістати з тіла уламки снарядів і підготувати його до подальшого транспортування вже у шпиталь і потік поранених тільки зростає.

– Надходять тяжкі хлопці, – говорить лікар-інтерн, кардіолог Олена Школьна. – Було якось, що в один момент привезли чотири ампутації одночасно. Відірвало руки- ноги. В одного хлопця взагалі одна сторона повністю. І вони надійшли один за одним.

Цей апокаліпсіс у медичному стабілізаційному пункті вже кілька тижнів поспіль починається, як тільки стемніє. Лінія фронту у цілодобовому вогні і часто вдень захисників просто неможливо вивезти з поля бою

Антон Кучеренко, лікар Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова:

– Буває десь до ста, буває 50 -60 чоловік. Практично всіх, кого змогли привезти в стабпункт, тут стабілізують і евакуюють.

Цього дня ворог накрив місто касетними снарядами. Ними пошматувало і автівку знімальної групи Фактів. Та через півгодини після інтерв’ю, медикам довелося надавати допомогу не лише військовим, але й водію, що віз журналістів, який дістав поранень.

Його разом з пораненими захисниками відправили до шпиталю. Водночас лікарі, які його врятували вже взялися за нового бійця. Їхня робота на передовій це суцільний конвеєр життя і смерті.