Центр контролю і профілактики хвороб США (CDC) заявив про виділення додаткових $17 млн на фінансування відновлення системи громадського здоров’я в Україні.

Як повідомила пресслужба МОЗ, це прозвучало під час робочої зустрічі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна з представниками CDC у Вашингтоні.

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Повідомляється, що з $17 млн:

$5,3 млн будуть спрямовані на запобігання, виявлення та реагування щодо стримування стійкості росту до протимікробних препаратів;

$7,7 млн – на посилення систем епіднагляду та можливостей лабораторій;

$2,6 млн – на посилення управління надзвичайними ситуаціями у сфері громадського здоров’я;

$1,2 млн – на удосконалення систем модернізації даних.

– Частина коштів буде спрямована на подальшу підтримку і розвиток навчального курсу з польової епідеміології для українських фахівців, – зазначив міністр.

Відзначається, що під час зустрічі сторони обговорили протистояння викликам, які виникли внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, були визначені ключові напрямки підтримки системи охорони здоров’я ресурсами CDC.

Фото: МОЗ