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CDC виділив Україні $17 млн на відновлення системи громадського здоров’я

15 Грудня 2022, 14:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Ляшко

Центр контролю і профілактики хвороб США (CDC) заявив про виділення додаткових $17 млн на фінансування відновлення системи громадського здоров’я в Україні.

Як повідомила пресслужба МОЗ, це прозвучало під час робочої зустрічі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна з представниками CDC у Вашингтоні.

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Повідомляється, що з $17 млн:

  • $5,3 млн будуть спрямовані на запобігання, виявлення та реагування щодо стримування стійкості росту до протимікробних препаратів;
  • $7,7 млн – на посилення систем епіднагляду та можливостей лабораторій;
  • $2,6 млн – на посилення управління надзвичайними ситуаціями у сфері громадського здоров’я;
  • $1,2 млн – на удосконалення систем модернізації даних.

– Частина коштів буде спрямована на подальшу підтримку і розвиток навчального курсу з польової епідеміології для українських фахівців, – зазначив міністр.

Відзначається, що під час зустрічі сторони обговорили протистояння викликам, які виникли внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, були визначені ключові напрямки підтримки системи охорони здоров’я ресурсами CDC.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Америка МОЗ України Фінансування
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