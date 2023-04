71-річному британцеві Лену Бруно довелося ампутувати ногу вище коліна після того, як лікарі спочатку поставили йому неправильний діагноз. Хоча за правильного лікування кінцівку можна було б врятувати.

Вперше, а це було понад п’ять років тому, Бруно відвідав терапевта зі скаргами на біль у великому пальці правої ноги і на те, що його права ступня почорніла. Лікар сказав, що у нього в правій нозі, ймовірно, був невеликий тромб, який розсмоктався.

