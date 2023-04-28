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Час було втрачено: британцеві ампутували ногу вище коліна через неправильний діагноз

28 Квітня 2023, 14:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операція медики хірурги
Джерело: Depositphotos

71-річному британцеві Лену Бруно довелося ампутувати ногу вище коліна після того, як лікарі спочатку поставили йому неправильний діагноз. Хоча за правильного лікування кінцівку можна було б врятувати.

Вперше, а це було понад п’ять років тому, Бруно відвідав терапевта зі скаргами на біль у великому пальці правої ноги і на те, що його права ступня почорніла. Лікар сказав, що у нього в правій нозі, ймовірно, був невеликий тромб, який розсмоктався.

Однак у наступні роки у Лена з’явилися болі, зокрема судоми, у лівій нозі. Дідуся чотирьох онуків направили в лікарню для подальшого обстеження. З’ясувалося, що в пацієнта були аневризми розміром 3,6 см і 3,4 см позаду його лівого і правого колін відповідно, які обмежували кровотік.

Приблизно через два місяці після того, як аневризми було підтверджено, чоловік знову потрапив до лікарні й тут отримав страшну новину від хірургів: його ліву ногу не можна врятувати через зниження кровотоку.

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У підсумку було проведено ампутацію ноги вище коліна з подальшою операцією з відновлення аневризми на правій кінцівці.

Лен провів понад три місяці в лікарні, і після всього пережитого найняв досвідчених юристів для розслідування факту медичної недбалості.

Зрештою місцева рада охорони здоров’я визнала свою провину: аневризма мала бути діагностована під час початкового прийому. Тоді б Лен пройшов додаткові аналізи і йому запропонували б лікування, яке дозволило б уникнути ампутації.

Експерти з правових питань і рада охорони здоров’я наразі працюють над остаточним врегулюванням, яке буде спрямоване на те, щоб забезпечити Лену доступ до необхідної йому довічної фінансової підтримки.

Джерело: Wales Online

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недбалість лікарів Операція хвороба
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