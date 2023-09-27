Віктор Ляшко у телемарафоні розповів, що українці незабаром зіткнуться з двома сезонними загрозами – грипом і коронавірусом.
– Зазвичай в нас епідсезон на гострі респіраторні вірусні інфекції – грип і вже зараз і коронавірусна хвороба, яка також стала сезонною, розпочинається з середини жовтня, – повідомив міністр Ляшко.
Відзначаючи характер епідсезону, Віктор Ляшко вказав на два піки.
Перший пік очікується наприкінці листопада, а другий припадає на початок або середину лютого.
Щоб забезпечити максимальний захист, Віктор Ляшко наголосив на важливості вакцинації.
Вже зараз в Україні проводиться лабораторний контроль над вакцинами від грипу з оновленими грипозними штамами.
Міністерство охорони здоров’я має намір надати рекомендації щодо проведення вакцинації від коронавірусу під час настання нового епідеміологічного сезону.
Джерело: Телемарафон Єдині новини