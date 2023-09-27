Віктор Ляшко у телемарафоні розповів, що українці незабаром зіткнуться з двома сезонними загрозами – грипом і коронавірусом.

– Зазвичай в нас епідсезон на гострі респіраторні вірусні інфекції – грип і вже зараз і коронавірусна хвороба, яка також стала сезонною, розпочинається з середини жовтня, – повідомив міністр Ляшко.

Відзначаючи характер епідсезону, Віктор Ляшко вказав на два піки.

Перший пік очікується наприкінці листопада, а другий припадає на початок або середину лютого.

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Щоб забезпечити максимальний захист, Віктор Ляшко наголосив на важливості вакцинації.

Вже зараз в Україні проводиться лабораторний контроль над вакцинами від грипу з оновленими грипозними штамами.

Міністерство охорони здоров’я має намір надати рекомендації щодо проведення вакцинації від коронавірусу під час настання нового епідеміологічного сезону.

Джерело: Телемарафон Єдині новини