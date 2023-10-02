Попри те, що РФ продовжує знищувати мирну інфраструктуру, в Україні тривають роботи з відновлення медичних закладів, пошкоджених ворогом. Так, за понад 19 місяців війни в різних регіонах уже відновлено повністю або частково 820 об’єктів медзакладів.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
– З них 410 об’єктів відновлено повністю і ще 410 частково. Найбільше – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях, – ідеться в повідомленні.
У відомстві наголосили: попри системні атаки, відновлення медичної інфраструктури є одним із пріоритетів для держави.
У МОЗ нагадали, що за понад 19 місяців повномасштабної війни ворог пошкодив 1 439 об’єктів медзакладів і ще 190 об’єктів зруйнував повністю. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини.
Фото: МОЗ України