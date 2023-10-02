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Частково або повністю: за 19 місяців війни в Україні вдалося відновити 820 медзакладів

2 Жовтня 2023, 15:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медзаклад

Попри те, що РФ продовжує знищувати мирну інфраструктуру, в Україні тривають роботи з відновлення медичних закладів, пошкоджених ворогом. Так, за понад 19 місяців війни в різних регіонах уже відновлено повністю або частково 820 об’єктів медзакладів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– З них 410 об’єктів відновлено повністю і ще 410 частково. Найбільше – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях, – ідеться в повідомленні.

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У відомстві наголосили: попри системні атаки, відновлення медичної інфраструктури є одним із пріоритетів для держави.

У МОЗ нагадали, що за понад 19 місяців повномасштабної війни ворог пошкодив 1 439 об’єктів медзакладів і ще 190 об’єктів зруйнував повністю. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини.

Фото: МОЗ України

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Лікарні МОЗ України статистика
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