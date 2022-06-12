Індійський чатні – кисло-солодкий соус, що готується га основі різноманітних фруктів та овочів. То ж готуємо чатні з ревеню. Саме його легка приємна кислинка зробить наш чатні просто ідеальним, вважає шеф Євген Клопотенко.

Для балансу смаків додавайте яблуко, цибулю та суміш сухофруктів.

Чатні добре поєднується як з холодними закусками з м’яса та птиці, так і з гарячими м’ясними стравами. Також чатні з ревеню підходить до сирної тарілки.

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Одного якогось рецепту чатні не існує. Набір інгредієнтів може змінюватися. В Індії, дуже популярний варіант цього соусу із солоними огірками. Спеції теж можна змінювати. Оцет у нашому рецепті дає не тільки невеличку кислинку, а й служить консервантом.

Інгредієнти для 0,5 л соусу

300 г ревеню

1 яблуко

1 червона цибулина

150 г суміші сухофруктів

150-170 г цукру

1 ч. л. насіння коріандру

100 мл винного оцту

Подрібніть ножем суміш із сухофруктів (в’ялений інжир і курага). Чищене яблуко та червону цибулину, поріжте маленькими кубиками. Викладіть все у миску та додайте цукор і насіння коріандру. Перемішайте.

Перекладіть суміш у невеличку каструлю. Влийте винний оцет, доведіть до кипіння на невеликому вогні. Періодично помішуючи ложкою, тушкуйте приблизно 10 хвилин.

Помийте стебла ревеню та поріжте на невеличкі шматочки, зі стороною не більше 1 см. Додайте до інших інгредієнтів та ще раз доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до мінімального і варіть чатні протягом 30 хвилин.

Суміш має набути золотаво-коричневого кольору. Готовий соус розкладіть по стерилізованих банках, закатайте кришками. Коли охолонуть, поставте банки в холодильник і дайте настоятися мінімум тиждень, після цього чатні можна використовувати.

Джерело: Євген Клопотенко