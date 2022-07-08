Віктор Бабій – перший і поки єдиний пацієнт, кому в Україні успішно пересадили легені, сьогодні, 8 липня, прийшов на плановий огляд до медиків Першого медичного об’єднання Львова через 10 місяців після операції.

Про це повідомили медики клініки на своїй сторінці в Facebook.

– Віктор каже, що почувається відмінно, по сходах піднімається без задишки. Він зізнається, що трансплантація змінила його життя. І дуже хоче, щоб так було з кожним українцем, який потребує донорських легень, – йдеться в повідомленні.

Львівські фахівці звернулися до пульмонологів і торакальних хірургів України направляти до них пацієнтів з важким захворюванням легень.

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Трансплантація легень в Україні – це реальність для кожного пацієнта, який потребує пересадки органу і знаходиться в списку очікування, підкреслюють медики.

Нагадаємо, що ще у вересні минулого року навіть кілька метрів з кімнати в кухню були для Віктора випробуванням, як і кожен подих.

Понад 10 років Віктор мав хронічну хворобу легень, останні чотири роки майже не виходив з квартири. Його життя залежало від кисневого концентратора і без трансплантації він не мав жодних шансів.

Необхідну операцію вдалося провести у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги. 27 жовтня 2021 року чоловіка виписали з лікарні.

Джерело: 1 МО Львів