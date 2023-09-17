Понад 25 осіб доправили до лікарні, причому деякі з них перебувають у критичному стані після пробігу Сіднейського марафону в незвично теплу для ранньої весни погоду.

Зазначимо, що австралійські пори року відрізняються від Північної півкулі. Грудень, січень і лютий тут – літо, осінь – з березня до травня, весна – з вересня до листопада.

У забігу на 42 км взяли участь понад 17 тис. бігунів.

Зараз дивляться

– Двадцять шістьох пацієнтів доправили в лікарню машиною швидкої допомоги, семеро людей перебувають у важкому стані, – повідомив представник служби швидкої допомоги Нового Південного Уельсу.

У неділю вдень температура сягнула 32°C у деяких частинах Сіднея і максимуму в 29,6°C на спостережному пункті Бюро метеорології в Сіднейській гавані.

О 7.30 ранку, одразу після початку марафону, температура вже була 20°С, а до 9 ранку піднялася до 24.3°С.

Кількість бігунів у Сіднейському марафоні більш ніж удвічі перевищила кількість учасників попереднього найбільшого марафону Австралії, що відбувся в Мельбурні 2019 року, в якому взяли участь 8 100 бігунів.

Марокканський 31-річний бігун на довгі дистанції Отман Ель Гумрі завоював тоді титул чемпіона серед чоловіків із часом 2.08.20.