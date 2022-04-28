За заявою експертів ООН, в 2022 році випадки кору в усьому світі зросли майже на 80% на тлі збоїв, викликаних Covid-19. На їхню думку це вказує на те, що спалахи інших захворювань, ймовірно, не за горами.

Пандемія коронавірусу перервала в усьому світі кампанії вакцинації від хвороб, не пов’язаних з коронавірусом, створивши ідеальний шторм, який може поставити під загрозу життя мільйонів дітей.

Про це йдеться в заяві дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ і Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Кір – це захворювання, що викликається вірусом, який вражає в основному дітей. Найбільш серйозні ускладнення включають сліпоту, набряк головного мозку, діарею і важкі респіраторні інфекції.

Використання вакцинації на рівні не менше 95% – найкращий спосіб уникнути поширення кору, хоча багато країн далекі від цієї мети. Наприклад, у Сомалі цей показник становить всього 46%.

Згідно з новими даними агентств ООН, в січні й лютому в усьому світі було зареєстровано понад 17 300 випадків кору в порівнянні з приблизно 9 600 в ті ж місяці минулого року.

– Ми особливо стурбовані тими країнами, де системи охорони здоров’я вже зазнають серйозних труднощів, де все ще намагаються впоратися з наслідками Covid-19, – зазначив старший радник з питань охорони здоров’я відділу імунізації ЮНІСЕФ Крістофер Грегорі.

Він також висловив побоювання, що війна в Україні може спровокувати відродження інфекції після того, як у період з 2017 по 2019 рік у країні був зареєстрований найвищий рівень захворюваності на кір в Європі.

За словами експерта, з початку війни було дуже важко відстежувати будь-які захворювання в Україні.

Як заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, настав час відновити базову імунізацію і запустити додаткові кампанії, щоб кожен міг отримати доступ до цих життєво важливих вакцин.