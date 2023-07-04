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Через недогляд матері на Київщині померло немовля – жінку судитимуть

4 Липня 2023, 17:24
Валентина Андрейко журналістка
немовля, дитинка, новонароджений
Джерело: Pixabay

Згідно з висновком експерта, смерть двомісячної дитини настала від гострої респіраторної вірусної інфекції.

Розслідуванням встановлено, що жінка, яка проживає у Білій Церкві, неналежно доглядала за своїм двомісячним сином, який від народження мав захворювання та потребував особливого догляду.

Коли у дитини з’явилися ознаки застуди, мати не звернулася до лікаря для отримання необхідної медичної допомоги. Без лікування малюк був фактично приречений і помер.

Чому мати проявила таку байдужість до власної дитини, встановить суд.

Ювенальні прокурори Білоцерківської окружної прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Проте Офіс генпрокурора роз’яснив, що, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.

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Джерело: Офіс генпрокурора

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