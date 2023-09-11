Унаслідок пожежі на заводі будівельних матеріалів, що сталася у Тернополі в ніч на неділю, 10 вересня, спостерігається серйозне перевищення норми фенолу у повітрі – у 33 рази. Цю інформацію оголосили в Тернопільському обласному центрі моніторингу та запобігання захворюванням (ОЦКПХ).

Аналізи проб повітря, зібрані в різних частинах Тернополя, показали перевищення норми вмісту фенолу, однієї з найтоксичніших органічних речовин.

Норма фенолу у повітрі становить 0,01 мг/м³, в деяких районах, зокрема на вулицях Чернівецькій, Торговиці, Гетьмана Мазепи та Карпенка, вміст цієї речовини досягає 0,33 мг/м³.

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Мешканцям центральної частини міста та масиву Дружба рекомендовано обмежити перебування на свіжому повітрі та щільно закрити вікна та двері у будинках.

Працівники Тернопільського ОЦКПХ Міністерства охорони здоров’я обіцяють надати додаткову інформацію щодо зняття обмежень найближчим часом.

На території будівлі заводу будматеріалів у Тернополі спалахнула пожежа, в результаті якої горів пінопласт. Загасити пожежу вдалося лише після майже 12 годин зусиль. Вогонь охопив одноповерхову будівлю площею 13 тис. кв. м.

Внаслідок цієї пожежі ніхто не постраждав, причини її виникнення залишаються предметом розслідування.

Джерело: Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Фото: Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб