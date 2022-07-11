Медики лікарні Святого Луки Першого медичного об’єднання Львова успішно прооперували велике злоякісне новоутворення в мозку 53-річного чоловіка.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– Чоловік не зміг поїхати на фронт через пухлину в мозку. Лише за три тижні вона виросла до гігантських 8 см і змусила того, хто хотів захищати Батьківщину, захищатися самому, – повідомили медики.

Зазначається, що 53-річний Олег, водій за професією, якраз проходив військове навчання. Час від часу він відчував, ніби втрачає контроль над рукою.

Коли ж одного разу не зміг попасти по ручці коробки передач, занепокоївся і звернувся до лікарні Святого Луки ПМО Львова.

Причину медики виявили відразу: пухлина. І позначили єдиний шлях до одужання – термінова і дуже складна операція.

– Дістатися до новоутворення через його розташування було непросто, але нашим нейрохірургам завдяки сучасному мікрохірургічному обладнанню це вдалося, – йдеться в повідомленні.

Зараз Олег відновлюється після операції і налаштовується на курс лікування в онкологічній лікарні.

Медики відзначають, що, незважаючи на важкий діагноз, пацієнт вражає своїм оптимізмом. Каже, що він, як і Україна, здобуде перемогу.

Медики лікарні щирого серця бажають Олегу якнайшвидшого одужання. І просять всіх українців: будьте уважні до свого організму, при найменших змінах в самопочутті відразу ж звертайтеся до лікаря.

Джерело: ПМО Львів