Понад 8,5 млн українців через війну опинилися в зоні ризику таких психічних розладів, як депресія і посттравматичний стрес.

Про це під час брифінгу в одному з українських інформагентств заявив експерт штаб-квартири ВООЗ у Женеві, співголова референтної групи з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки Фамі Ханна.

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– У нас є певні оцінки кількості населення, яке страждає під час воєн і надзвичайних ситуацій. Це кожен п’ятий. Це означає, що сьогодні в Україні 8,5 млн осіб потенційно знаходяться під ризиком психічних розладів, таких як депресія, посттравматичний стрес, – сказав Ханна.

Експерт зазначив, що найбільш вразливі в цьому сенсі люди, які перебували під російською окупацією, а також жителі звільнених населених пунктів.