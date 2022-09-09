Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Через війну понад 8,5 млн українців у зоні ризику психічних розладів

9 Вересня 2022, 16:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Понад 8,5 млн українців через війну опинилися в зоні ризику таких психічних розладів, як депресія і посттравматичний стрес.

Про це під час брифінгу в одному з українських інформагентств заявив експерт штаб-квартири ВООЗ у Женеві, співголова референтної групи з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки Фамі Ханна.

Читайте також:
психологВирватися з дня бабака: поради психолога, як перемогти рутину і одноманітність

Зараз дивляться

– У нас є певні оцінки кількості населення, яке страждає під час воєн і надзвичайних ситуацій. Це кожен п’ятий. Це означає, що сьогодні в Україні 8,5 млн осіб потенційно знаходяться під ризиком психічних розладів, таких як депресія, посттравматичний стрес, – сказав Ханна.

Експерт зазначив, що найбільш вразливі в цьому сенсі люди, які перебували під російською окупацією, а також жителі звільнених населених пунктів.

Джерело
Укрінформ
Теги
Війна в Україні психічні розлади
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь