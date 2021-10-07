У харківських лікарнях закінчилися місця у реанімації для пацієнтів з важким перебігом коронавірусу.

Про це повідомила волонтер Леся Литвинова у соціальних мережах. Жінка хворіє на Covid-19 вже третій тиждень.

Вона зверталася в одну із місцевих лікарень, щоб її поклали у реанімацію. Але їй відмовили через те, що вона не важкохвора пацієнтка.

– Це Харків. Харків, у якому закінчилися місця у реанімаціях і черги на госпіталізацію важкохворих абсолютно непристойної довжини, – зазначила вона.

За словами жінки, пацієнтам із сатурацією нижче 80, що вважається критичним показником, доводиться шукати хоч якесь місце у лікарнях власноруч.

Харків – один із лідерів за кількістю інфікованих Covid-19 людей. Нещодавно біля обласного диспансеру радіаційного захисту вишикувалася черга зі швидких. За один день хворі заповнили половину місць у лікарні.

За останню добу коронавірус у місті підтвердили у 1 168 людей. Від ускладнень, які викликав вірус, померли 23 пацієнти.

Загалом в Україні станом на 7 жовтня зафіксували 15 125 нових випадків Covid-19. Одужати вдалося 4 380 людям, помер – 341 громадянин.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 168), Львівській (1 130) та Одеській (1 059) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Леся Литвинова