Продуктові магазини після переходу регіону до червоної зони карантину працюватимуть, але деякі обмеження для них затосовуватимуться. Та наявність чи відсутність вакцинації у покупців ніхто поки що перевіряти не планує.
– Щодо магазинів, які працюють з продуктами харчування, – вони зможуть продовжувати роботу і в червоній зоні. До них буде застосовуватися обмеження щодо кількості людей, які одночасно перебувають в приміщенні. Але вимога щодо вакцинації на них поки що не поширюється, – повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Він зазначив, що таке рішення вплинуло б на життєзабезпечення населеного пункту.
– Найімовірніше, ми будемо ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють у сфері обслуговування. Але вимоги щодо допуску туди вакцинованих відвідувачів – такої норми, найімовірніше, не буде, – додав Кузін.
Наразі в країні застосовуються такі обмеження:
- масові заходи за участю понад однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або території;
- наповненість кінозалів і залів інших закладів культури на понад 50% місць;
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів більше ніж одна людина на 10 кв. м;
- робота навчальних закладів, крім тих, де менше за 80% персоналу мають жовтий або зелений Covid-сертифікат.