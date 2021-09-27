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Червона зона: чи можна буде ходити у магазини невакцинованим

27 Вересня, 11:11 Лариса Божко
магазин карантин
Джерело: Depositphotos

Продуктові магазини після переходу регіону до червоної зони карантину працюватимуть, але деякі обмеження для них затосовуватимуться. Та наявність чи відсутність вакцинації у покупців ніхто поки що перевіряти не планує.

 – Щодо магазинів, які працюють з продуктами харчування, – вони зможуть продовжувати роботу і в червоній зоні. До них буде застосовуватися обмеження щодо кількості людей, які одночасно перебувають в приміщенні. Але вимога щодо вакцинації на них поки що не поширюється, – повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що таке рішення вплинуло б на життєзабезпечення населеного пункту.

 – Найімовірніше, ми будемо ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють у сфері обслуговування. Але вимоги щодо допуску туди вакцинованих відвідувачів – такої норми, найімовірніше, не буде, – додав Кузін.

Наразі в країні застосовуються такі обмеження:

  • масові заходи за участю понад однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або території;
  • наповненість кінозалів і залів інших закладів культури на понад 50% місць;
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів більше ніж одна людина на 10 кв. м;
  • робота навчальних закладів, крім тих, де менше  за 80% персоналу мають жовтий або зелений Covid-сертифікат.
Теги
Адаптивний карантин , Карантин , Коронавірус Covid-19
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