Продуктові магазини після переходу регіону до червоної зони карантину працюватимуть, але деякі обмеження для них затосовуватимуться. Та наявність чи відсутність вакцинації у покупців ніхто поки що перевіряти не планує.

– Щодо магазинів, які працюють з продуктами харчування, – вони зможуть продовжувати роботу і в червоній зоні. До них буде застосовуватися обмеження щодо кількості людей, які одночасно перебувають в приміщенні. Але вимога щодо вакцинації на них поки що не поширюється, – повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що таке рішення вплинуло б на життєзабезпечення населеного пункту.

– Найімовірніше, ми будемо ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють у сфері обслуговування. Але вимоги щодо допуску туди вакцинованих відвідувачів – такої норми, найімовірніше, не буде, – додав Кузін.

Наразі в країні застосовуються такі обмеження: