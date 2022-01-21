В Україні погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Так, червону зону з 24 січня запровадять в Івано-Франківській області. Однак є й інші області, які під загрозою посилення карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 21 січня. За його словами, червону зону можуть запровадити у Львівській області. Там вже третій день поспіль перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій. Станом на 20 січня він становить 101,5% (норма – менш як 50%).

Також під загрозою посилення карантину Рівненська та Чернівецька області. У першому регіоні коефіцієнт виявлення нових Covid-випадків перевищений три дні поспіль (станом на 20 січня – 22,5%, за норми менш як 20%).

У Чернівецькій області три дні поспіль перевищений коефіцієнт виявлення випадків та два дні поспіль – висовий рівень госпіталізацій. 20 січня у регіоні цей показник становив 61,9.

Станом на 21 січня в Україні зафіксували 20 156 нових випадків коронавірусу. За добу найбільше випадків зафіксували у Івано-Франківській (2 427), Львівській (1 989) та Сумській (1 158) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.