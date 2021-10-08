У Львівській області можуть запровадити червону зону адаптивного карантину вже за тиждень. Це станеться, якщо епідемічна ситуація у регіоні продовжить погіршуватися.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис під час брифінгу 8 жовтня. За його словами, нині області перебуває у жовтій зоні карантину, але кількість Covid-хворих стрімко зростає.

– Тенденції та динаміка, яку ми маємо, дає підстави говорити про те, що через сім-вісім днів ми маємо усі шанси опинитися у червоній зоні, – зазначив Чемерис.

Він додав, що зараз динаміка поширення хвороби негативна. Тому є об’єктивні показники, які свідчать про те, що найближчим часом необхідно буде посилити карантин.

Міський голова Львова Андрій Садовий стверджує, що міський штаб оперативно реагування рекомендує місту починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи. А саме: обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим та припинити планові операції у лікарнях, які приймають хворих на Covid-19.

Станом на 8 жовтня у регіоні зафіксували 1 237 нових випадків коронавірусу. За останній день від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 14 пацієнтів.

У Харкові з 10 жовтня запровадять нові карантинні заходи, встановлені для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки. Це пов’язано з погіршенням ситуації з Covid-захворюваності у регіоні.

Джерело: Львівська ОДА