З ночі 11 лютого в Україні три області перейшли до червоної зони карантину у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації. Наразі в ній знаходяться п’ять регіонів.
З п’ятниці у червоній зоні опинилися Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.
Вони приєдналися до Івано-Франківської та Рівненської областей, які вже були там раніше.
Тепер правила у цих областях забороняють:
- роботу закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% працівників;
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури.
Проте заходи не поширюються на установи та заходи, де повністю вакциновані 100% працівників та відвідувачів, що підтверджується Covid-сертифікатом, негативним результатом тестів на коронавірус або сертифікатом про одужання.
При цьому заборонено:
- робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та
- працівників;самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації;
перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу.
Ці правила не скасовуються навіть за наявності Covid-сертифікатів.