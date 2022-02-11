З ночі 11 лютого в Україні три області перейшли до червоної зони карантину у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації. Наразі в ній знаходяться п’ять регіонів.

З п’ятниці у червоній зоні опинилися Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.

Вони приєдналися до Івано-Франківської та Рівненської областей, які вже були там раніше.

Тепер правила у цих областях забороняють:

роботу закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% працівників;

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Проте заходи не поширюються на установи та заходи, де повністю вакциновані 100% працівників та відвідувачів, що підтверджується Covid-сертифікатом, негативним результатом тестів на коронавірус або сертифікатом про одужання.

При цьому заборонено:

робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та

працівників;самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації;

перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності Covid-сертифікатів.