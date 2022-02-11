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Червона зона в Україні збільшилась на три області

11 Лютого 2022, 09:18
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
карантин у Києві
Джерело: Depositphotos

З ночі 11 лютого в Україні три області перейшли до червоної зони карантину у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації. Наразі в ній знаходяться п’ять регіонів.

З п’ятниці у червоній зоні опинилися Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.

Вони приєдналися до Івано-Франківської та Рівненської областей, які вже були там раніше.

Тепер правила у цих областях забороняють:

  • роботу закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% працівників;
  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
  • робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів культури.

Проте заходи не поширюються на установи та заходи, де повністю вакциновані 100% працівників та відвідувачів, що підтверджується Covid-сертифікатом, негативним результатом тестів на коронавірус або сертифікатом про одужання.

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При цьому заборонено:

  • робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та
  • працівників;самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації;
    перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності Covid-сертифікатів.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавирус Covid-19
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