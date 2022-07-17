На сьогодні, 17 липня, в медичних закладах Вінниці перебувають 67 осіб, які постраждали від ракетного обстрілу. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив міський голова Сергій Моргунов.

– Всі зусилля спрямовані на допомогу 67 постраждалим, у тому числі знаходяться в лікарнях дітям. 14 осіб – у важкому стані, четверо – у критичному, – зазначив мер Вінниці.

За його словами, у постраждалих переважно опіки та осколкові поранення.

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Мер також повідомив, що ані з медикаментами, ані з витратними матеріалами, ані з донорською кров’ю проблем немає.

Однак деякі пацієнти надалі потребуватимуть протезування.

– До нас звернулися друзі з посольства України в Ізраїлі з приводу подальшої допомоги з протезуванням. У Чехії готові при необхідності прийняти поранених. Було багато дзвінків від моїх колег з інших міст, подзвонила половина України, – повідомив міський голова.

Як повідомлялося, 14 липня війська рф з акваторії Чорного моря завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами Калібр. В результаті атаки загинули 24 людини, в тому числі троє дітей.

Звернулися за допомогою 202 людини, з них 68 госпіталізовані, в тому числі чотири дитини, 110 особам надано допомогу амбулаторно.

Джерело: Сергій Моргунов