Сергія Кудіна із Слов’янська врятував його ровесник із Нововолинська, який помер від інсульту. Родичі дали згоду на посмертний забір органів. Тепер у Сергія з’явився шанс дочекатися онуків.

В Україні це четвертий пацієнт, який отримав донорські легені.

До трансплантологів лікарні Святого Пантелеймона у Львові Сергій з дружиною приїхав два місяці тому. Саме стільки довелося очікувати донорський орган, який би підійшов чоловіку.

Очікування було дуже важким. Колись Сергій працював водієм автобуса. Та два роки тому його життя змінилося: почав стрімко втрачати вагу, мучила задишка. Вже ніякі інгаляції не допомагали. Він забув, що таке вільно дихати.

Діагноз був надто тяжким і не залишав жодного шансу: хронічне обструктивне захворювання обох легень та тотальна бульозна емфізема. Без кисневої підтримки Сергій вже не міг жити.

І ось нарешті з’явився рятівний донорський орган.

Операція почалася опівночі. І закінчилася о 10 ранку. Чоловіку повернули можливість дихати.

Минуло 12 днів, пацієнт почувається дуже добре. Багато ходить і працює з дихальними тренажерами.

Джерело: Перше медичне об’єднання Львова