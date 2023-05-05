Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Четвертий українець отримав донорські легені: у Львові врятували 44-річного чоловіка

5 Травня 2023, 18:51
Валентина Андрейко журналістка
легені пересадка

Сергія Кудіна із Слов’янська врятував його ровесник із Нововолинська, який помер від інсульту. Родичі дали згоду на посмертний забір органів. Тепер у Сергія з’явився шанс дочекатися онуків.

В Україні це четвертий пацієнт, який отримав донорські легені.

До трансплантологів лікарні Святого Пантелеймона у Львові Сергій з дружиною приїхав два місяці тому. Саме стільки довелося очікувати донорський орган, який би підійшов чоловіку.

Очікування було дуже важким. Колись Сергій працював водієм автобуса. Та два роки тому його життя змінилося: почав стрімко втрачати вагу, мучила задишка. Вже ніякі інгаляції не допомагали. Він забув, що таке вільно дихати.

Діагноз був надто тяжким і не залишав жодного шансу: хронічне обструктивне захворювання обох легень та тотальна бульозна емфізема. Без кисневої підтримки Сергій вже не міг жити.

І ось нарешті з’явився рятівний донорський орган.

Операція почалася опівночі. І закінчилася о 10 ранку. Чоловіку повернули можливість дихати.

Минуло 12 днів, пацієнт почувається дуже добре. Багато ходить і працює з дихальними тренажерами.

Читайте також:
медикиШанс на життя: в Єдиній системі трансплантації вже 339 заяв на посмертне донорство

Джерело: Перше медичне об’єднання Львова

Теги
Донорство Львів трансплантація органів
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь