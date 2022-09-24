У кукурудзяних чіпсах виявили тропанові алкалоїди. Про це на адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 29 липня 2022 року №2022.3840-fup 78.

Чіпси експортовані з Німеччини (виробник: Alnatura Produktions – und Handels GmbH, Germany) в Україну (отримувач: ТОВ Бюро вин, вул. Мечнікова, 9, м. Київ, 01021; ТОВ ТС Плюс, вул. Краснова, 27, м. Київ, 03115).

Держспоживслужба попереджає, що чіпси можуть бути реалізовані на території Одеської області та звертається до операторів з вимогою вилучити вказаний продукт з обігу, повідомивши про це Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Тропанові алкалоїди – природні сполуки, що містяться, зокрема у блекоті, тернині та пасльоні. Можуть призвести до тимчасових проблем зі здоров’ям, як-от сонливість, головний біль і нудота. Вони не є небезпечними для життя, проте протягом певного часу може викликати сильний дискомфорт.

Джерело: Держпродспоживслужба в Одеській обл.