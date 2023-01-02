Дві унікальні для України операції провели дніпровські медики. До хірургічного втручання одночасно залучали два десятки фахівців, а за допомогою спеціального обладнання за ходом операції стежили американські колеги.

Саме за їхньою методикою і працювали наші лікарі. Нині медики готові ділитися навичками з колегами з різних регіонів України.

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Через нещасний випадок 20 років тому Сергій втратив праву руку та ногу. Весь цей час він страждав від фантомних болів.

І вдень, і вночі мозок не давав спокою – надсилав імпульси і Сергій відчував нестерпні болі, наче стопу, якої вже давно немає, викручує.

Після першої ж операції, розповідає чоловік, забув про нестерпні відчуття. Нині він удруге на цьому операційному столі – при тямі, жартує з лікарями. Усе завдяки новому методу знеболювання.

– Безпосередньо у спинальну вводиться анестетик, а потім для подальшого знеболювання – анестезується епідуралний простір.

Перша операція тривала три години. Друга – понад чотири. Найбільше часу лікарі витрачають саме на пошук невроми – це доброякісна пухлина, яка і спричиняє фантомний біль.

Віктор Рокутов, завідувач відділення ортопедії та травматології Регіонального медичного центру родинного здоров’я розказав:

– З нашим пацієнтом було дещо складно на першому етапі, бо багато часу пройшло після ампутації, тому саме виділення нерву у нас зайняло десь півтори години, а потім обробка і укладання в спеціальну м’язову тканину.

Метод, який використали дніпровські лікарі, запропонували американські хірурги. Він – двоетапний. Одразу, розповідають фахівці, важливо знайти нерв, який став причиною фантомних болів.

Потім його окутують спеціальним образом в додатковий м’яз, ці фасикули вже проростають в ізольовану м’язову тканину, і далі не проходить нервовий імпульс , який викликав фантомний біль, пояснив лікар-нейрохірург Володимир Агафонов.

За ходом оперативного втручання онлайн спостерігали американські спеціалісти. Завдяки сучасному обладнанню телемедицини лікарі за тисячі кілометрів від Дніпра бачили все, що роблять українські фахівці.

– Спеціальні пристрої були прикріплені до окулярів наших лікарів і американські – колеги могли нам допомагати та контролювати хід цих оперативних втручань, пояснив гендиректор медцентру Олексій Власов.

Схожі операції треба впроваджувати по всій країні – твердять дніпровські лікарі. Вони готові ділитися досвідом із колегами. Запевняють – такі втручання варто проводити якнайшвидше після ампутації. Бо чим більше часу минає, тим складніше звільнити пацієнта від фантомних болів. Тим часом у Сергія прогнози оптимістичні – вже незабаром чоловік зможе надягти протези і нарешті жити вільно.