Олександр Щербина, директор однієї зі столичних клінік, куди доправили потерпілого під час атаки шахедів на Київ у ніч із 7 на 8 травня чоловіка, повідомив Фактам ICTV подробиці про стан пацієнта.

– Чоловік, приблизно 42 роки, був доставлений після другої години ночі бригадою екстреної медичної допомоги. Діагноз – мінно-вибухова травма руки. Стан – середнього ступеня тяжкості. Чоловік перебуває в палаті інтенсивної терапії. Відходить після наркозу, – розповів медик.

За його словами, пацієнту було проведено першу хірургічну обробку ран, видалено всі сторонні тіла, зупинено кровотечу. Також встановлено металоконструкцію, яка тримає пошкоджену кінцівку.

Директор клініки сказав, що поки складно робити прогноз, скільки часу киянину знадобитися на відновлення – це буде зрозуміло після другого етапу оперативного лікування.

– Це може бути і пів року, і три місяці. Але загалом прогноз позитивний, – зазначив медик.

За словами Олександра Щербини, весь медперсонал лікарні підготовлений, має досвід роботи з пораненими.