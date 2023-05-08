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Чоловіка, який постраждав під час нічної атаки шахедів на Київ, прооперовано: що відомо про його стан

8 Травня 2023, 15:04
Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хірурги операція
Джерело: Pixabay

Олександр Щербина, директор однієї зі столичних клінік, куди доправили потерпілого під час атаки шахедів на Київ у ніч із 7 на 8 травня чоловіка, повідомив Фактам ICTV подробиці про стан пацієнта.

– Чоловік, приблизно 42 роки, був доставлений після другої години ночі бригадою екстреної медичної допомоги. Діагноз – мінно-вибухова травма руки. Стан – середнього ступеня тяжкості. Чоловік перебуває в палаті інтенсивної терапії. Відходить після наркозу, – розповів медик.

атака на Київ 8 травня

За його словами, пацієнту було проведено першу хірургічну обробку ран, видалено всі сторонні тіла, зупинено кровотечу. Також встановлено металоконструкцію, яка тримає пошкоджену кінцівку.

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Директор клініки сказав, що поки складно робити прогноз, скільки часу киянину знадобитися на відновлення – це буде зрозуміло після другого етапу оперативного лікування.

– Це може бути і пів року, і три місяці. Але загалом прогноз позитивний, – зазначив медик.

За словами Олександра Щербини, весь медперсонал лікарні підготовлений, має досвід роботи з пораненими.

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Війна в Україні Київ Медики Операція
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