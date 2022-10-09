Цинк дуже важливий для людини. Про його нестачу насамперед сигналізує наше волосся. Воно стає тьмяним, починає випадати, а важкий дефіцит цинку може призвести до алопеції – часткового або повного облисіння.

– Довести себе до такого стану вкрай важко, тому що цинк міститься в багатьох продуктах харчування, тому він може надходити в організм регулярно, не з одним продуктом, так з іншим, – сказала лікар-терапевт Марина Єріна. – Ще нестача цинку може виникнути при частих стресах.

Наразі українці усі у стресовій ситуації, навіть ті, хто перебуває у безпечних місцях, за кордоном. Не варто перейматися переживаннями, радить терапевт. Подумайте про те, як наповнити свій раціон корисними речовинами, у тому числі й цинком, щоб гормон стресу не зашкалював.

Цинк бере участь у виробленні шкірного сала та у формуванні волосяної структури. Він входить до складу ферментів, які забезпечують обмінні процеси та правильну роботу внутрішніх органів. Бере участь у виробленні гормонів, що впливають на густоту волосся, сприяє швидкому загоєнню шкіри, зміцнює імунітет.

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Так от, щоб усі ці процеси відбувалися так, як потрібно, стежте, щоб у вашому харчуванні обов’язково були такі продукти, як: червоне м’ясо, твердий сир, насіння, горіхи.

Рекордсменом за вмістом цинку є висівки. У 100 г висівок міститься понад 60% добової норми цинку. Висівки можна додавати в різні страви або вживати з кисломолочними продуктами.

Насіння соняшника несуть у собі до 42% добової норми мікроелемента. Так що вже два продукти можуть покрити денну потребу в цинку.

На третьому місці тверді сири у них цинку від 27 до 42%. Так що бутерброд із зернового хліба з твердим сиром вранці – і з волоссям усе буде гаразд.

Приготуйте яловичину з квасолею і половина добової норми у вас у кишені. Кожен із цих продуктів містить до 30% денної порції цинку.

Гречана каша з яєшнею або вівсяна каша з вареним яйцем на сніданок забезпечать до половини норми мікроелемента.

Найменше цинку в пшеничній муці. Але поєднання тіста з цього борошна та м’ясної начинки у варениках, наприклад, теж можливе. Головне, не зловживати борошняним, а урізноманітнити поєднання продуктів. Тоді організм отримуватиме всі необхідні елементи не тільки для здоров’я волосся, а й нігтів, і всіх внутрішніх органів.