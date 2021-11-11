У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова протягом доби померло двоє молодих людей без супутніх патологій – вагітна 23-річна жінка та 29-річний чоловік.

Про це повідомила завідувачка реанімації лікарні Наталія Матолінець.

– Практичний досвід нашої реанімації – 50 років! Наші лікарі багато бачили. Нас важко вразити. Але те, що відбувається зараз, – нестерпно! – наголошує Наталія Матолінець.

Завідувачка реанімації додає: робочий ранок у лікарні почався з розтинів.

– Спершу вагітної жінки з так і ненародженою дитинкою в утробі… Чорні нежиттєздатні легені. Далі – хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровим, разом із батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде, – із сумом зазначає лікар.

Наталія Матолінець зауважує, що за життя молодих людей львівські лікарі боролися майже місяць, проте безуспішно.

– Це дуже страшно. Дуже. Дуже. Дуже… Особливо, якщо зважити на силу-силенну тих, хто не вірить в Covid-19, відмовляється від карантинних обмежень та вакцинації, а також абсолютно некомпетентно критикує наших медиків!

Не одягнувши при тому жодного разу медичного одягу й не попрацювавши віч-на-віч із критичним пацієнтом… – додає завідувачка реанімації.