До Чорногорії більше не пускатимуть громадян, які частково щепилися від коронавірусу. Сертифікат, де вказано один укол, не вважатиметься дійсним.

Рішення ухвалив уряд країни.

– Сертифікат буде визнаватися дійсним, лише якщо це повний курс щеплень і з другої дози пройшло 14 днів, або 14 днів, якщо це вакцина, яка вимагає однієї дози, – повідомила міністр охорони здоров’я Чорногорії Олена Боровинич-Бойович.

Після прибуття до країни для того, щоб уникнути карантинної самоізоляції, можна надати негативний результат тесту на коронавірус – ПЛР чи швидкий.

ПЛР-аналіз має бути зроблений не раніше, ніж за 72 годин, або швидкий тест – за 48 годин.

Орієнтуючись на ситуацію з коронавірусом, країни світу змінюють правила перетину кордону. Вони запроваджують чи скасовують тестування, самоізоляцію.

Після старту вакцинальної компанії вони почали вимагати наявність щеплення, це підтверджує сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Чорногорія протягом літа залишалася відкритою для українців, але наразі правила змінили.

Джерело: RTCG