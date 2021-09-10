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Чорногорія оновила правила в’їзду до країни – що змінилося

10 Вересня, 15:59 Людмила Грубнік
Чорногорія оновила правила в’їзду до країни – що змінилося
Джерело: Depositphotos

До Чорногорії більше не пускатимуть громадян, які частково щепилися від коронавірусу. Сертифікат, де вказано один укол, не вважатиметься дійсним.

Рішення ухвалив уряд країни.

– Сертифікат буде визнаватися дійсним, лише якщо це повний курс щеплень і з другої дози пройшло 14 днів, або 14 днів, якщо це вакцина, яка вимагає однієї дози, – повідомила міністр охорони здоров’я Чорногорії Олена Боровинич-Бойович.

Після прибуття до країни для того, щоб уникнути карантинної самоізоляції, можна надати негативний результат тесту на коронавірус – ПЛР чи швидкий.

ПЛР-аналіз має бути зроблений не раніше, ніж за 72 годин, або швидкий тест – за 48 годин.

Орієнтуючись на ситуацію з коронавірусом, країни світу змінюють правила перетину кордону. Вони запроваджують чи скасовують тестування, самоізоляцію.

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Після старту вакцинальної компанії вони почали вимагати наявність щеплення, це підтверджує сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Чорногорія протягом літа залишалася відкритою для українців, але наразі правила змінили.

Джерело: RTCG

Теги
Covid-сертифікат , Вакцинація , держкордон , Коронавірус Covid-19 , Чорногорія
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