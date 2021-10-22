МОЗ готує плани для кожної області, які передбачають кластеризацію лікарень, тобто поділ закладів на чотири категорії – надкластерні, кластерні, загальні та перехідні.

Про це під час години запитань до уряду 22 жовтня 2021 року розповів очільник відомства Віктор Ляшко.

– Ці лікарні будуть з чітко прописаним функціоналом, щоб ми розуміли, які медичні послуги, з яким рівнем складності мають надаватися у цьому закладі, – зазначив Віктор Ляшко.

Крім того, міністр повідомив про оновлення обладнання у лікарнях України.

– Паралельно з цим ми забезпечуємо оновлення матеріально-технічної бази та технічне переоснащення лікарень з державного бюджету, – додав він.

Низка закладів охорони здоров’я України потребують оновлення приміщень та матеріально-технічної бази.

Особливо це стосується районних та сільських лікарень.

Крім того, актуальним залишається питання підвищення заробітних плат лікарям та співробітникам медзакладів. Особливо під час пандемії коронавірусу, адже навантаження на медичну систему зросло в рази.