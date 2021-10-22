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Чотири категорії: у МОЗ розповіли про плани щодо кластеризації лікарень

22 Жовтня 2021, 11:27 Людмила Грубнік
Чотири категорії: у МОЗ розповіли про плани щодо кластеризації лікарень
Джерело: Depositphotos

МОЗ готує плани для кожної області, які передбачають кластеризацію лікарень, тобто поділ закладів на чотири категорії – надкластерні, кластерні, загальні та перехідні.

Про це під час години запитань до уряду 22 жовтня 2021 року розповів очільник відомства Віктор Ляшко.

– Ці лікарні будуть з чітко прописаним функціоналом, щоб ми розуміли, які медичні послуги, з яким рівнем складності мають надаватися у цьому закладі, – зазначив Віктор Ляшко.

Крім того, міністр повідомив про оновлення обладнання у лікарнях України.

– Паралельно з цим ми забезпечуємо оновлення матеріально-технічної бази та технічне переоснащення лікарень з державного бюджету, – додав він.

Низка закладів охорони здоров’я України потребують оновлення приміщень та матеріально-технічної бази.

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Особливо це стосується районних та сільських лікарень.

Крім того, актуальним залишається питання підвищення заробітних плат лікарям та співробітникам медзакладів. Особливо під час пандемії коронавірусу, адже навантаження на медичну систему зросло в рази.

Теги
Віктор Ляшко , Лікарні , Медицина в Україні , МОЗ України
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