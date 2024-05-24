На базі центральної міської клінічної лікарні, пологового будинку, дитячої лікарні та колишньої районної лікарні створили Ужгородську міську багатопрофільну клінічну лікарню.

Водночас колишні комунальні підприємства стануть відокремленими підрозділами нового медзакладу.

Це вже сьома кластерна лікарня на Закарпатті.

Кластерні, загальні і надкластерні лікарні – в чому різниця

Нова об’єднана кластерна лікарня надаватиме послуги екстреної, первинної, спеціалізованої і паліативної медичної допомоги. Тут лікуватимуть найбільш поширені хвороби.

Створення кластерів у системі охорони здоров’я є частиною медичної реформи в Україні, яка розпочалася у 2023 році. Вона передбачає функціонування і звичайних, і навіть надкластерних лікарень нарівні з кластерними. У кожної будуть свої особливості.

Приміром, надкластерні лікарні (на Закарпатті аж сім таких), максимально оснащені сучасним обладнанням, надаватимуть пацієнтам найширший спектр послуг.

Так, до створеної нещодавно Закарпатської обласної надкластерної клінічної лікарні ім. Андрія Новака приєднали Солотвинську обласну алергологічну лікарню, Обласний госпіталь ветеранів війни та Закарпатську обласну клінічну стоматологічну поліклініку.

А загальні лікарні, які існуватимуть в області і надалі, надаватимуть базові медичні послуги для пацієнтів однієї або кількох громад.

Загалом на Закарпатті наразі функціонують 22 медичні заклади – вісім загальних, сім кластерних і стільки ж надкластерних лікарень.

Джерело: Zaxid.net

Фото: Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня